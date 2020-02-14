Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı
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Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı

Kerkük'te ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne roketle saldırı düzenlendiğini belirtildi.

14.02.2020 00:15 | Son Güncelleme: 14.02.2020 00:15
Kerkük'te ABD askerlerinin bulunduğu üsse roketle saldırı

'te ABD askerlerinin de bulunduğu K1 Askeri Üssü'ne roketle saldırı düzenlendiğini belirtildi.

Yerel medya kaynaklarından alınan bilgiye göre kimsenin yaralanmadığı saldırı sonrası güvenlik güçleri roketlerin fırlatıldığı belirtilen bölgeye operasyon yaptı. Yapılan çalışmada roket fırlatma platformunun bulunduğunu duyurdu.


Kaynak: DHA
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