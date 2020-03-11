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Kepez'den Masa Dağı'na yeni yol

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde büyük kayaları kırarak, 20 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açıyor.

11.03.2020 12:01 | Son Güncelleme: 11.03.2020 12:05
Kepez'den Masa Dağı'na yeni yol

Kepez Belediyesi, Masa Dağı bölgesinde büyük kayaları kırarak, 20 metre genişliğinde ve 3 kilometre uzunluğunda yeni bir yol açıyor.


Belediyenin Fen İşleri Müdürlüğü, bölgedeki zorlu arazi şartlarını ortadan kaldırarak, 20-30 metre genişliğinde yollar inşa ediyor. Ekskavatör iş makineleriyle büyük kaya parçaları, günlerce süren bir emek sonrasında kırılarak Masa Dağı'nın dört bir yanında yeni yollar açılıyor. Bölgenin güneyinde, büyük kaya parçaları peynir kalıbı gibi kesilerek inşa edilen 200 metre uzunluğunda ve 30 metre genişliğindeki Alparslan Türkeş Bulvarı, geçtiğimiz aylarda ulaşıma açılmıştı. Bulvarın resmi açılışı ise Alparslan Türkeş'in ölüm yıldönümü olan 4 Nisan'da yapılacak. Masa Dağı ile Duacı Mahallesi arasında ulaşımı sağlayan bin 571 metre uzunluğundaki yolda başlatılan yol genişletme çalışması ise devam ediyor. Duacı sakinlerinin şehir merkezine ulaşımını kısaltan bu yolun genişliği 8 metreden 20 metreye çıkarılıyor.


Kireç taşları kırılarak yol açılıyor


Fen İşleri Müdürlüğü, Masa Dağı'nın kuzey bölgesindeki imar yolunu da ulaşıma açıyor. Yapımı devam eden 25 metre genişliğinde, 3 bin metre uzunluğundaki yol, Masa Dağı'nın doğu ve batısındaki yerleşim yerlerini birbirine bağlayacak. Fen İşleri Müdürlüğü, batıdaki Antalya Bulvarı ile doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı arasında ulaşım imkanı sağlayacak olan yolu, güzergah üzerinde bulunan zorlu yeryüzü şartlarıyla mücadele ederek açıyor. Fen İşleri Müdürlüğünün ekskavatör operatörleri, yolun batı kısmını açma çalışmasını, sert kireç taşlarını kırarak tamamlıyor. Yolun doğu bölümü de büyük kaya parçaları ve vadi engeli de ortadan kaldırılarak, açılacak.


"Karayolları gibi yollar yapıyoruz"


Yeni yol, batıda Zeytin Dalı Şehitleri Caddesi'ne, doğuda ise Ulubatlı Hasan Caddesi'ne bağlanacak. Tamamlandığında yolun devamındaki caddeler kullanılarak batıdaki Antalya Bulvarı'na ve doğudaki Süleyman Demirel Bulvarı'na ulaşılmış olacak.


Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü de yaptığı açıklamada Masa Dağı'na, gelecekte nüfus artışını karşılayacak ve bölgeye yapılacak olan Şehir Hastanesi'nin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geniş yollar açtıklarını söyledi. Açtıkları yolların hem bölgenin hem şehrin ulaşımını rahatlatacağını belirten Tütüncü, yeni yolların bölgeye hem belediye hem de kamu yatırımlarının gelmesini hızlandıracağını kaydetti. Kepez Belediyesinin Fen İşleri Müdürlüğünün, Karayolları gibi çalıştığına işaret eden Tütüncü, "Kepez Belediyesi olarak kendi imkanımız, ekipmanlarımız ve personelimizle otoban gibi yollar açıyoruz." diyerek açıklamasını tamamladı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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