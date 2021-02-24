Kefaret 15. bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölüm full izle! Kefaret canlı yeni bölüm izle!
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Kefaret 15. bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölüm full izle! Kefaret canlı yeni bölüm izle!

24.02.2021 16:07 | Son Güncelleme: 24.02.2021 16:26
Kefaret 15. bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölüm full izle! Kefaret canlı yeni bölüm izle!

Başrollerinde Nurgül Yeşilçay ve Mert Fırat'ın yer aldığı Kefaret 15. bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölüm full izle! Kefaret son bölüm özeti! Kefaret izle! Kefaret hangi gün? Nurgül Yeşilçay!

FOX ekranlarının sevilen dizisi Kefaret, 15. bölümü ile ekrana gelecek. Kefaret 15. bölüm fragmanı izle! Kefaret 14. bölüm full izle!

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU? KEFARET 14. BÖLÜM ÖZETİ!

Zeynep bir yandan anne ve baba hasreti çeken Cansu'nun isyanıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da devlet korumasına alınmak istenen Sude'nin hukuki sorunlarıyla uğraşmaktadır. Zeynep, Sinan'ın kendisiyle evlenip Sude'nin koruyucu ailesi olma planlarından Avukat Buket'in telkinleriyle vazgeçtiğini öğrenip iyice çileden çıkar. Arzu, Cansu'ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denerken Meltem de boş durmayıp savcılığa Zeynep'in sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulunur. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu'yu gizlice görüştürmeye karar verir.

KEFARET 15. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

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