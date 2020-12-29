Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor

29.12.2020 16:55 | Son Güncelleme: 29.12.2020 16:59
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'den devir alındıktan sonra geçtiğimiz yaz bir bölümüyle hizmet veren Barış Plajı'nın yeni dönemde yenilenmiş haliyle tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Erdemir'den devir alındıktan sonra geçtiğimiz yaz bir bölümüyle hizmet veren Barış Plajı'nın yeni dönemde yenilenmiş haliyle tam kapasiteyle hizmet vermesi için çalışma başlattıklarını açıkladı.

Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, ekibiyle birlikte plajlar bölgesinde incelemelerde bulundu.

Erdemir'den devir alındıktan sonra geçtiğimiz yaz bir bölümüyle hizmet veren Barış Plajı'nın tam kapasiteyle halkın hizmetine sunulması için ilgili birimleri görevlendiren Başkan Posbıyık, yapılması gereken çalışmaları yerinde anlattı.

Barış Plajı'nda kum voleybol ve basketbol sahası ile havuzu devreye almak için çalıştıklarını belirten Başkan Posbıyık, şunları söyledi: "Bütün ekiplerimizle, ekip şefleriyle birlikte buradayız. Plajı yeni döneme hazırlamaya başlayacağız. Geçtiğimiz yıl Barış Plajı'nı, yarısına kadar hizmet verebilecek şekilde tamamlayabilmiştik. Bu sefer sonuna kadar plajı açmak suretiyle Dostluk Mesire alanıyla birleştirerek halkımızın hizmetine sunmak istiyoruz. Şimdiden yaz aylarına hazırlamak için arkadaşlarımıza yapmaları gerekenleri anlatıyoruz. Plajı uzattığımız zaman burası çok nefis bir yer olacak. Burada kum voleybol sahası düşünüyoruz. Basket sahası düşünüyoruz. Havuzu çalıştırabilmek için bilgi almaya çalışıyoruz. Araştırmasını yapıyoruz. Burası o kadar güzel olacak ki kış aylarında yürüyüş sporlarının rahatlıkla yapılabileceği bir hale getirmek istiyoruz imkanlar dahilinde. Uzun bir plaj şeridimiz olacak. Bu hayallerimizi adım adım gerçekleştirmek için şimdiden çalışmalara başladık." - ZONGULDAK

Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor
Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Öznur Çalık Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Seda Sayan Hülya Avşar Burak Özçivit Farah Zeynep Abdullah
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fırat Aydınus Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kaza Rusya Beşiktaş Sivasspor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kdz. Ereğli Belediyesi plajlarda düzenleme yapıyor | Haberler Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 29.12.2020 17:18:02. #1.14#
title