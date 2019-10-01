KBÜ Orma Fakültesinde oryantasyon programı

01.10.2019 18:04

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Orman Fakültesi tarafından "2019-2020 Akademik Yılı Açılışı ve Oryantasyon Programı" gerçekleştirildi.



Hamit Çepni Konferans Salonu'nda gerçekleşen açılış törenine Rektör Yardımcısı ve Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İzzet Açar, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Filiz Ersöz, Zonguldak Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı, Safranbolu orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Karabük Orman İşletme Müdür Yardımcısı Altun Aktaş, Eskipazar Orman İşletme Müdürü Gürol Basri Altunay, DKMP Şube Müdürlüğü Mühendisi İsmail Sevimler, kamu kurum ve kuruluş yöneticileri, akademik ve idari personel ile öğrenciler katıldı.



Programın açılışında konuşan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İzzet Açar, Orman Fakültesi öğrencilerinin çok şanslı olduklarını belirtti.



Karabük'ün, Türkiye'nin orman bakımından yüz ölçümü olarak birinci sıradaki yer aldığını ifade eden Açar, "Karabük'ün yüzde 71 oranı ormanlarla kaplı. Burada Orman Fakültesi bu yönde bir önem arz ediyor. Biz 2020 yılı için Karabük Üniversitesi olarak dünya üniversite sıralaması içerisinde ilk bine girdik. Bu 12 yaşındaki üniversite için çok dikkate değer bir başarı, bunda herkesin emeği var. Biz gerçekten minnet duyuyoruz ve minnettarız. Türkiye'nin en fazla ormanına, biyolojik çeşitliliğine sahip olan bir yerde uluslararası düzeyde orman fakültesi olması çok önemli" dedi.



Orman Fakültesinin 2019-2020 Akademik Yılı Açılış Dersini veren Orman Bölge Müdürü Zekeriya Beyazlı ise mesleki deneyim ve tecrübelerini öğrencilerle paylaştı. Beyazlı, işini severek yaptığını belirterek, öğrencilere kariyer hayatları için yol gösterici tavsiyelerde bulundu.



Karabük'ün orman bakımından çok önemli olduğuna değinen Beyazlı, "Sadece alansal olarak ilin yüzde 71'i değil taşıdığı ağaç türleri ve lokal iklim farklarıyla da Yenice ayrı bir dünyadır. Yenice'nin kendi içinde bile lokal yetişme muhitleri var. Kızılçamımız var, karaçamımız var. Yani hiç beklenmedik türlerde var burada" diye konuştu.



Programda konuşma yapan Safranbolu Orman İşletme Müdürü Sema Altunay, Orman İşletme Müdürlüğünün yıllık program ve faaliyetleri hakkında bilgi verdi.



Orman Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ufuk Coşgun, Orman Fakültesinin tanıtımı ile ilgili sunum gerçekleştirdi. Orman Fakültesinin değişim ve gelişim süreçlerine değinen Coşgun, "Orman Fakülteleri, dünya ormancılığındaki değişim ve gelişimleri değerlendirip bu süreçlerinde rol alarak, ülkemiz ve bölgemiz ormancılığının değişim ve gelişimine katkı vermeli. Bu değişim ve gelişimlere uyum sağlayabilecek mühendislik etik ilkeleri ve bilimsel çalışma ahlakına sahip mühendisler yetiştirmelidir" dedi.



Program Orman Fakültesi öğrencilerinin sordukları sorulara verilen cevaplarla sona erdi. - KARABÜK

Kaynak: İHA