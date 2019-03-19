Kazakistan'ı 28 Yıl Yöneten Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev İstifa Etti

Kazakistan Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayev istifa etti.

Nursultan Nazarbayev kararını televizyondan ulusa seslenerek duyurdu.

Nazarbayev önceden kaydedilen konuşmasında, "Benim için kolay olmayan bir karar aldım. Kazakistan Cumhuriyeti Devlet Başkanlığından istifa ediyorum" dedi.

Nursultan Nazarbayev, ülkesinin Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını ilan ettiği 1991 yılından bu yana görevdeydi.

Kazakistan'da devlet başkanlığı görevini geçici olarak Senato Başkanı Kassım Jomart Tokayev üstlenecek.