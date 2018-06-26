Kazada Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti
Samsun’da trafik kazasında yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kazasında yaralandığı öğrenilen Hüseyin Alaçam (38), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Alaçam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN
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