Kazada Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Kazada Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun’da trafik kazasında yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kazada Yaralanan Şahıs Hayatını Kaybetti

Samsun'da trafik kazasında yaralanan bir kişi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, Samsun'un Alaçam ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, motosiklet kazasında yaralandığı öğrenilen Hüseyin Alaçam (38), Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Hüseyin Alaçam yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. - SAMSUN

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