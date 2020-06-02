Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
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Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden sürücü Uzman Çavuş Mert Akkaş'ın (26) cenazesi memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kazada hayatını kaybeden uzman çavuş toprağa verildi
02.06.2020 18:16 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:20

SİİRT'in Kurtalan ilçesinde, kontrolden çıkan otomobilin elektrik direğine çarpması sonucu yaşamını yitiren 2 kişiden sürücü Uzman Çavuş Mert Akkaş'ın (26) cenazesi memleketi Kütahya'nın Simav ilçesinde gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde, Siirt'in Kurtalan ilçesinde meydana geldi. 3 yıllık Uzman Çavuş Mert Akkaş, dün mesai saati bitiminde kendisi gibi askeri personel olan iki arkadaşıyla evlerine dönmek üzere yola çıktı. Mert Akkaş'un kullandığı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, Uzman Çavuş Mert Akkaş ve kendisi gibi askeri personel olan bir arkadaşı yaşamını yitirdi, bir arkadaşı da ağır yaralandı. Kaza yerine yapılan incelemenin ardından 2 kişinin cansız bedeni morga konuldu. 

Mert Akkaş'ın cenazesi bugün memleketi Kütahya'nın Simav ilçesine bağlı Gümüşsu köyüne getirildi. Burada cenaze töreni düzenlendi. Harun ve Güldane Akkaş çiftinin 2 oğlundan küçüğü olan Uzman Çavuş Mert Akkaş'ın Türk bayrağına sarılı tabutu helallik alınmak üzere baba evine getirildiğinde gözyaşları sel oldu. Helallik alınmasının ardından Akkaş'ın cenazesi, Gümüşsuyu köy meydanına götürüldü. Burada öğle vakti düzenlenen törene Simav Kaymakamı Türker Çağatay Halim, AK Parti'li Simav Belediye Başkanı Adil Biçer, Simav Jandarma Komutanı Yarbay Mustafa Matar, siyasi partilerin ilçe başkanları, protokol üyeleri ile Uzman Çavuş Akkaş'ın ailesi ve çok sayıda vatandaş katıldı.Cenazede, Güldane Akkaş ve Harun Akkaş çifti, oğullarının tabutuna sarılıp, "Böyle mi gelecektin. Biz senin acına nasıl dayanacağız Allah'ım böyle bir acıyı kimselere yaşatmasın" diyerek, gözyaşı dökmesi, yürekleri dağladı.

Simav Müftüsü Muhammed Aydın'ın kıldırdığı namazın  ardından Akkaş'ın cenazesi Gümüşsu köyü mezarlığında toprağa verildi.


Kaynak: DHA

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