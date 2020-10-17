6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
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6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı

17.10.2020 17:21 | Son Güncelleme: 17.10.2020 17:27

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu Gaziantep'te İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde maddi hasarlı kazaya karışan iki aracın sürücüsünün akan trafikte 'bir şey var mı' diye bakmak için durunca...

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı

Kaza yapınca duran araçlar zincirleme kazaya neden oldu

GAZİANTEP - Gaziantep'te İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde maddi hasarlı kazaya karışan iki aracın sürücüsünün akan trafikte 'bir şey var mı' diye bakmak için durunca arkalarından gelen araçların da kaza yapmasına neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, Şehitkamil İlçesi Sanayi Mahallesi İpekyolu üzerinde bulunan viyadük üstünde Nizip istikametinde Gaziantep istikametine gitmekte olan Ö.T. idaresindeki Ford marka otomobile, M.K idaresinde 26 ES 932 plakalı aynı marka araç arkadan çarptı. Kaza sonrası akan trafikte her iki aracın sürücüsü de 'Bir şey var mı' diye durunca arkadan gelen Peugeot marka kamyonet Renault marka kamyonete o da Fiat marka otomobile çarptı. Toplamda 6 aracın karıştığı kazada yaralanma meydana gelmezken sürücüler ise 'cana geleceğine mala gelsin' diyerek kendilerini teselli ettiler.

Kazanın ardından yolda güvenlik tedbirleri alan polis ekipleri, daha fazla araç kazaya karışmasını önledi. Araçların yoldan kaldırılmasıyla yolda duran trafik yeniden ulaşıma açıldı.

6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı
6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında yaralanan olmadı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RESUL YANBUL

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