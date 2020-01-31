Kayserili firma Çin'e maske yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor

31.01.2020 09:42 | Son Güncelleme: 31.01.2020 09:48

Çin'de ortaya çıkan korona virüsten sonra Kayseri'de maske imalatı yapan firma, Çin'den gelen siparişleri yetiştirmek için gece gündüz mesai yapıyor. Firma sahibi Harun Durak, "Bu virüs baş gösterdiğinden beri Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihracatımız gerçekleşti" dedi.



Çin'de ortaya çıkan ve hızla yayılmaya devam eden korona virüs, Kayseri'de maske imalatı yapan firmanın işlerini artırdı. Virüsün yayılmaya başladığı andan itibaren Çin'den gelen siparişleri çoğalan firma, siparişleri yetiştirmek için gece ve gündüz mesai yapıyor.



Firma sahibi Harun Durak, virüsün yayılmasının ardından gelen siparişlere yetişmekte güçlük çektiklerini söyleyerek, şimdiye kadar Çin'e 1 milyon maske ihracatı yaptıklarını belirtti. Durak, "Dünyada bir korona virüsü söz konusudur. Biz pazartesi gününden bugüne kadar Çin'e ciddi manada ihracat yapıyoruz. Dünyanın en büyük marketi Walmart bizimle randevu talebinde bulundu. Üretimimizin tamamını istiyorlar ama biz üretimimizin tamamını vermek istemiyoruz. Belki bizim ülkemizde de bu lanet virüs baş gösterirse en azından kendi ülke vatandaşıma bir faydam olsun. Bu virüsün Türkiye'ye sirayet etmemesini temenni ediyorum. Bu virüs baş gösterdiğinden beri Çin'e 1 milyonun üzerinde maske ihracatımız gerçekleşti. Direk kendimiz ve uluslararası camiadaki ihracat yaptığımız ülkelerden gitmiştir. Biz şu anda taleplere cevap veremiyoruz. İnanın gece saat 3'te dahi arayarak maskeye ihtiyaçları olduklarını söylüyorlar" ifadelerini kullandı.



Durak, "Çin yardım kuruluşları sürekli bizden maske talep ediyorlar. En son Hong Kong, Şangay, Pekin ve Baiyun Havalimanlarına oradaki maske ihtiyacından dolayı ürün gönderdik. Dünya genelinde de ciddi bir talep var. Umarım bu süreci iyi bir şekilde yönetiriz. Siparişleri yetiştirmek için gece gündüz çalışıyoruz. İnsanların sağlığının bozulmaması adına, insanlara bu virüsün sirayet etmemesi için gece gündüz çalışıyoruz" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA