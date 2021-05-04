Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu
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Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu

Kayseri gıdasına sahip çıkıp israfa karşı durdu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında Türkiye genelinde Büyükşehirler arasında Kayseri'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, gıdasına sahip çıkıp israfa karşı duran herkese teşekkür etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasında Türkiye genelinde Büyükşehirler arasında Kayseri'nin ilk sırada yer aldığını belirterek, gıdasına sahip çıkıp israfa karşı duran herkese teşekkür etti.

Başkan Büyükkılıç, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Türkiye genelinde farkındalık oluşturabilmek amacıyla "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyası düzenlediğini ifade ederek, Kayseri olarak kampanyayı sahiplendiklerini, şehir genelinde açık hava reklam mecraları başta olmak üzere tanıtım çalışması yürüttüklerini belirtti.

Kayseri Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin'in de ekibi ile birlikte gösterdiği önemli gayretlerin de etkisiyle Kayseri genelinde kampanyaya rağbet gösterildiğini ve kampanyaya katılım noktasında Kayseri'nin Büyükşehirler arasında ilk sırada yer aldığını kaydeden Başkan Büyükkılıç, başta Kayseri olmak üzere sorumluluk üstlenip, gıda israfını önleme konusunda söz vererek kampanyaya dahil olan bütün vatandaşları tebrik edip, şunları kaydetti:

"Emeğin, ekmeğin ve varlığın kıymetini bilen kadirşinas Kayserili hemşehrilerim başta olmak üzere tüm vatandaşlarımızı, gıda israfını önlemeye yönelik Bakanlığımızın başlattığı kampanyaya destek oldukları için tebrik ediyorum, teşekkürlerimi iletiyorum."

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından gıda israfını önlenmesi hedefiyle başlatılan "Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık" kampanyasına yoğun ilgi gösteren Kayserili vatandaşlar, "gidanikoru.com" adresinde yer alan "Her lokmanın ve her yudumun kıymetini bileceğime, gıda kaybı ve israfını ve olumsuz çevresel etkilerini önlemek için kendi adıma var gücümle sorumluluk alacağıma, yiyecek ve içecekleri ihtiyacım kadar alıp, bilinçli tüketip, israf etmeyeceğime, söz veriyorum" şeklindeki söz verme işlemini gerçekleştirerek kampanyaya dahil oluyor. Bu süreçte kampanyaya katılım miktarında Türkiye'deki büyükşehirler arasında ilk sırada yer alan Kayseri'yi Erzurum takip etti.

Büyükkılıç, geçtiğimiz günlerde Türkiye Belediyeler Birliği ve Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğinde Gıdanı Koru Sofrana Sahip Çık Kampanyası kapsamında "Belediyelerde Gıda Bankacılığı Çalıştayı" açılış programına video konferans bağlantısı ile katılmıştı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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