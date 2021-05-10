Kayseri'den kısa kısa
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Kayseri'den kısa kısa

Kayseri'den kısa kısa
Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya - Haberler | Güncel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tam kapanma sürecinde şehir trafiğini rahatlatıcı dokunuşlara devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri, tam kapanma sürecinde şehir trafiğini rahatlatıcı dokunuşlara devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, salgın nedeniyle tam kapanma sürecinin devam ettiği günlerde yol yapım, düzenleme ve yenileme çalışmalarına ağırlık veren Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, Hatıroğlu Camisi kavşağının tek şeritten iki şeride çıkarılması için çalışma başlattı.

Ekipler ayrıca, yapımı devam eden Hulusi Akar Bulvarı ile Aşık Veysel Bulvarı üzerindeki katlı kavşak ve 2 alt geçit çalışmalarını, Erciyes'in eteklerindeki iki önemli yerleşim yeri Hisarcık ve Hacılar arasındaki yol genişletme ve iyileştirilme çalışmalarını ve Erenköy Mahallesi'nde Erciyes Bulvarı ile Şehit Komandolar Caddesi arasında devam eden 30 metre genişliğindeki bulvar çalışmalarını sürdürüyor.

Kocasinan Belediyesi tam kapanmayı fırsata dönüştürdü

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, tam kapanmayı fırsata çeviren Fen İşleri Müdürlüğü'nün 15 farklı noktada eş zamanlı devam ettirdiği yenileme çalışmalarını inceledi.

Tam kapanma sürecini hizmete dönüştürdüklerini belirten Çolakbayrakdar, "Hemşehrilerimizin daha keyifli ve daha huzurlu ortamda yaşamaları için Kocasinan'ımızın her bir noktasını güzelleştiriyoruz." ifadesini kullandı.

Talas ilçesinde bahar ve bayram temizliği

Talas Belediyesi, baharla birlikte ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışması başlattı.

Kurumuş ot ve ağaç dallarının toplanmasından hafriyatların kaldırılmasına, dezenfekte ve ilaçlama işlemlerinden kaldırımların yıkanmasına kadar pek çok iş aynı anda yürütülerek görüntü kirliliği adına ne varsa ortadan kaldırılıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Kaya

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