Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ele geçirilirken olayla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesi Sanayi Mahallesinde bulunan bir iş yerinde uyuşturucu madde ticareti yapıldığı ihbarı alındı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince; adres tespit edilerek yapılan operasyonda 164,5 gram metamfetamin maddesi ve 1.23 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili yakalanan şahıslardan M.A. 'uyuşturucu madde kullanmak' suçundan işlem yapılırken, H.Y.A, M.Ü ve M.M. 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Bina sakinlerinin kötü kokudan rahatsız olduğu dairede erkek cesedi bulundu

Bina sakinlerinin kötü kokudan rahatsız olduğu dairede erkek cesedi bulundu

 Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

Azerbaycanlı kadın, ev sahibinin evinde tüfekle öldürülmüş halde bulundu

 Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan 'pes' dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum

Eşini ve oğlunu kolonya dökerek yakan şahıstan "pes" dedirten ifade: Nasıl oldu bilmiyorum
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Mansur Yavaş Ertuğrul Gazi Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Acun Ilıcalı Eser Yenenler Berfu Yenenler Serenay Sarıkaya
Spor Marcao Nihat Özdemir Rıza Çalımbay Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Şans Oyunları Yemek Tarifleri Mehmet Nuri Mahmut Özer
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kayseri'de uyuşturucu operasyonu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 18.09.2021 11:59:59. #1.17#