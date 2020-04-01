Kayseri'de uyuşturucu operasyonu
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
01.04.2020 15:42 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:42
Kayseri'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik düzenlenen operasyonda Y.T. K.S.T. ve İ.G. gözaltına alındı.
Zanlıların ev aramasında 100 gram sentetik uyuşturucu ve 2 tabanca ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Kaynak: AA