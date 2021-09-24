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Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu şahıs tedavi altına alındı.

KOCASİNAN, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çıkan kavgada bıçakla yaralanan yabancı uyruklu şahıs tedavi altına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Sahabiye Mahallesi Gelincik Sokak üzerinde meydana gelen olayda, A.F. ile henüz kimliği öğrenilemeyen şahıs arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerinde şüpheli şahıs yanındaki bıçak ile A.F.'ye saldırdı. Bacağından yara alan A.F., ambulansla Kayseri Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınırken, polis ekipleri de kaçan şüpheli şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kayseri'de bıçaklı kavga: 1 yaralı

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