Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan minik Halil'e bisiklet sürprizi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan minik Halil'e bisiklet sürprizi

Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan minik Halil'e bisiklet sürprizi
07.05.2020 15:53 | Son Güncelleme: 07.05.2020 15:53

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek olan Halil Gezer, bisiklet sürprizi yaşadı.

Aydın'ın Söke ilçesine bağlı Avcılar Mahallesi'nde Vefa Sosyal Destek Grubu'na destek olan Halil Gezer, bisiklet sürprizi yaşadı.

Ortaokul öğrencisi Halil Gezer, Söke İlçe Kaymakamlığı'na bağlı Vefa Sosyal Destek Grubu'nun Avcılar Mahallesi'nde yaptığı çalışmalara yardımcı oldu. Bu yardımların sonunda Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından minik Halil'e bir isteğinin olup olmadığı soruldu. Halil cep telefonu kaydıyla gönderiği mesajında 'Kaymakamdan bisiklet istiyorum" dedi. Mesajı alan Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu bu isteğe kayıtsız kalmadı. Bisiklet temin edildi, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu minik Halil'in bisikletini bizzat teslim etmek için Avcılar Mahallesi'ne gitti. Halil Gezer'e bisiklet sürprizi yaşatan Kaymakam Kurbeyoğlu; minik Halil'le sohbet etmeyi de ihmal etmedi.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu; "Avcılar mahallemizde, Vefa Grubu görevlilerimize yardımcı olan Halil Gezer, 'Kaymakamımızdan bisiklet istiyorum' demiş. Halil'in bu isteğini yerine getirerek, bisikletini kendisine teslim ettik. O'nun sevincine ortak olduk. Katkılarından dolayı Halil'in mesajını bizlere ulaştıran Söke Öğretmenevi Müdürü Hasan Aslan'a da teşekkür ediyorum" dedi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor Haberler
Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çifti bebek bekliyor
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum Haberler
Pes peşe canlı yayın kazaları yaşayan Esra Erol sessizliğini bozdu: Şokunu yaşıyorum
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı Haberler
Son Dakika: Aralarında zincir marketlerin de olduğu 29 teşebbüs hakkında soruşturma açıldı
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor Haberler
İngiltere hükümeti, Türkiye'den alınan 400 bin ekipmanı iade ediyor
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi Haberler
Son Dakika: BDDK, TL'ye değer kaybettirmek isteyen 3 yabancı bankaya swap yasağı getirdi
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor Haberler
Kısıtlamanın sona ermesinden sonra tatilciler Muğla'ya akın ediyor
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Son Dakika: Ölüm orucunu 2 gün önce sonlandıran Grup Yorum üyesi İbrahim Gökçek, hayatını kaybetti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
Sercan Yıldırım'ın ailesi, Bursa halkının destek vermemesine sosyal medyada isyan etti
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
İtalyan araştırmacılar ilan etti: Dünyada koronavirüsü öldüren ilk aşıyı geliştirdik
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
Koronavirüs vaka sayısında başarı gösteren Artvin ve Rize'ye uzmanlardan uyarı: Rehavete kapılmayın
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
İBB'nin başlattığı Askıda Fatura uygulamasına siber saldırı gerçekleşti
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e 'Eyşan' benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Cenk Tosun'un Mario Gomez'e "Eyşan" benzetmesi yapması, sosyal medyayı salladı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
Tokat'taki tekstil firması İtalya, Fransa ve İngiltere'den 1 milyon ceset torbası siparişi aldı
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
İki takla attığı aracını sosyal medyada paylaşan vatandaş, haline şükretti
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene yaşadım
Baykar Savunma Teknik Müdürü ve Erdoğan'ın damadı Selçuk Bayraktar: İHA ve SİHA için 40 metrekare odada 10 sene...
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
TL'ye değer kaybettirmeye çalışan İngilizler, temerrüde düşerek kendi oyunlarının kurbanı oldu
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Falcao, teklif iddialarına son noktayı koydu: Suudi Arabistan'dan kimse benimle temasa geçmedi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
Cem Yılmaz, Serenay Sarıkaya ile evlenecek iddialarına yanıt verdi
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
ABD'de koronavirüs nedeniyle 7 Mayıs'ta 2 bin 483 kişi hayatını kaybetti
'İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim' diyen sanık tahliye edildi
"İmamoğlu'nun FETÖ'cü olduğunu düşündüğüm için tehdit ettim" diyen sanık tahliye edildi
'Komando dede' olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
"Komando dede" olarak tanınan emekli öğretmen, havaya ateş açıp polise direndi
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Emre Belözoğlu devreye girdi! Gökhan Gönül F.Bahçe'ye, Mehmet Ekici Beşiktaş'a gidecek
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Eski Süper Lig topçusu, 5 yaşındaki oğlunu nasıl öldürdüğünü soğukkanlılıkla anlattı
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Türkiye'de koronavirüsten vefatlar içinde huzurevinde kalanların oranı yüzde 4
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Avrupa'nın 9 büyük ligi arasında, yüzde olarak büyük kaybı Süper Lig yaşayacak
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Fırsatçılar yine iş başında, ateş ölçerlerin fiyatı 70'ten 700 liraya çıktı
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Nöroloji uzmanı, Ramazan'da uyku saatleriyle ilgili tavsiyelerde bulundu
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Şehirden kaçıp köyüne yerleşen genç kadın, organik tarım hayalini gerçekleştirdi
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Flamengo Kulübünde 38 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
THY, koronavirüs riski taşıyan bazı hayvanların yolcu beraberinde veya kargo ile Türkiye'ye girişini yasakladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Erbaş Yusuf Aslan Fahrettin Koca Devlet Bahçeli Mehmet Cahit Turhan
Magazin Seda Sayan Cem Yılmaz Ajda Pekkan Türkan Şoray
Spor Ali Koç Fatih Terim Lionel Messi Cristiano Ronaldo Mert Hakan Yandaş
Daha Fazla Mayıs Bursa Karar Haziran
Şu an buradasınız: Kaymakam Kurtbeyoğlu'ndan minik Halil'e bisiklet sürprizi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.5.2020 17:42:36. #1.14#
title