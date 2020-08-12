Kaymakam Ataman muhtarlarla bir araya geldi Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, mahalle muhtarlarla bir araya geldi.

Saray Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Yunus Ataman, mahalle muhtarlarla bir araya geldi. Belediye Toplantı Salonundaki programda konuşan Ataman, mahallelerde yaşanan sorunları kısa sürede çözüme kavuşturmak amacıyla bir araya geldiklerini söyledi. Mahalle ziyaretlerine başladıklarını kaydeden Ataman, "Yaptığımız ziyaretlerde mahalle muhtarlarımızdan gelen talepler doğrultusunda yerinde tespitler yapıyoruz. Yaptığımız bu tespitler doğrultusunda değerlendirmeler yapılıp mevcut sorunların çözülmesi konusunda gerekli çalışmalar yapacağız." diye konuştu. Toplantıda, yapımı tamamlanan ve devam eden yatırım ile projeler değerlendirildi. Kaynak: AA