Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu
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Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu

Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu RİZE'nin Pazar ilçesinde kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un cansız bedeni, deniz kenarında kayalıklarda bulundu.

Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu
12.06.2020 00:27 | Son Güncelleme: 12.06.2020 01:02


Kayıp olarak aranırken, kayalıkta cesedi bulundu
RİZE'nin Pazar ilçesinde kayıp olarak aranan Şaban Ali Kambur'un cansız bedeni, deniz kenarında kayalıklarda bulundu.
Pazar ilçesi, Karadeniz Sahil yolu giriş mevkisinde deniz kenarındaki kayalıklarda, bir kişinin hareketsiz halde yattığını görenler, durumu polise bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve bekçi ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, Şaban Ali Kambur olduğu tespit edilen kişinin, hayatını kaybettiği belirlendi. Dünden beri kayıp olarak arandığı öğrenilen Kambur'un cansız bedeni, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsiye gönderildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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