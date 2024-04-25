Icardi ve Wanda'nın cesur paylaşımını gören Batuhan Karadeniz öfke kustu: Yazıklar olsun

Eski futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaştığı klip için çok sert eleştirilerde bulundu.

Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, yayınlamayı planladığı yeni müzik klibinin tanıtımı ilgi çekti. Eşi Icardi ile olan cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Nara'nın yeni klibi, özellikle Icardi'nin de yer aldığı sahnelerle sosyal medyada viral oldu. Yayınlanan görüntülerin ardından eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz kişisel hesabından paylaştığı videoda çok sert eleştirilerde bulundu. Karadeniz paylaşımında Icardi'ye yönelik olarak "Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim." dedi.

"BÖYLE BİR VİDEO PAYLAŞAMAZSIN"

Karadeniz paylaşımında, "Şimdi bu ülkede bazı insanlar tabii ki Icardi'yi çok sevdi. Özellikle de çocuk kitlesi çok sevdi. Son paylaşılan reels videosundan sonra ben de mesela her videomda hemen hemen Icardi'yi bağrıma bastım. Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim. Bu ahlaki değerleri görmemezlikten gelemezsin. Böyle bir video paylaşamazsın kardeşim. Yazıklar olsun. Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?" ifadelerini kullandı.