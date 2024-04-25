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Icardi ve Wanda'nın cesur paylaşımını gören Batuhan Karadeniz öfke kustu: Yazıklar olsun

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Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın sosyal medyada paylaştığı klip, spor yorumcusu Batuhan Karadeniz'in tepkisini çekti. Karadeniz, Icardi ve Nara'nın cesur sahneler içeren klibi için "Bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var. Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir" dedi.

Eski futbolcu ve ünlü spor yorumcusu Batuhan Karadeniz, Galatasaraylı Mauro Icardi'nin eşi Wanda Nara'nın paylaştığı klip için çok sert eleştirilerde bulundu.

Icardi'nin sevgilisi Wanda Nara, yayınlamayı planladığı yeni müzik klibinin tanıtımı ilgi çekti. Eşi Icardi ile olan cesur sahneleriyle dikkatleri üzerine çeken Nara'nın yeni klibi, özellikle Icardi'nin de yer aldığı sahnelerle sosyal medyada viral oldu. Yayınlanan görüntülerin ardından eski futbolcu ve yorumcu Batuhan Karadeniz kişisel hesabından paylaştığı videoda çok sert eleştirilerde bulundu. Karadeniz paylaşımında Icardi'ye yönelik olarak "Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim." dedi.

"BÖYLE BİR VİDEO PAYLAŞAMAZSIN"

Karadeniz paylaşımında, "Şimdi bu ülkede bazı insanlar tabii ki Icardi'yi çok sevdi. Özellikle de çocuk kitlesi çok sevdi. Son paylaşılan reels videosundan sonra ben de mesela her videomda hemen hemen Icardi'yi bağrıma bastım. Seni ve aileni seviyoruz dedik ama bu ülkenin de bir ahlaki değerleri var kardeşim. Bu ahlaki değerleri görmemezlikten gelemezsin. Böyle bir video paylaşamazsın kardeşim. Yazıklar olsun. Sana olan bütün sevgim ve saygım da şu an itibariyle bitmiştir. İyice abarttınız, bu nedir ya?" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haberler.com / Spor

Batuhan Karadeniz Mauro Icardi Wanda Nara Karadeniz Spor Spor Haberler

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Yorumlar (17)

Fondaşsavar:

Ulu orta sapkınlıklara Cesurca diye haber yapanlar . ülkeyi ahlaksızlığa itiyorsunuz. Ne cesurluğu??

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yanıtYanıtla
Veysel null:

ICARDI gibi toplumun gönlünde taht kurmuş birisinin bu paylaşımını görmek hoş olmadı.Fanatik Galatasaray lı olsam da yine de ICARDI nin bu tutumunu eleştirmeyecek değiliz.Keske biraz daha dikkatli davransaydı ICARDI. Biz ahlaki değerleri olan ve müslüman bir toplumuz nihayetinde.. En azından Türkiye de forma giyiyor iken bu paylaşımı yapmamalıydı bence...

yanıt37
yanıt2
Caner Alp:

Aynen öyle ahlaksızlığı cesaret diye servis ediyorlar

yanıt33
yanıt2
Veysel null:

Ben fanatik bir Galatasaray lı olarak şunları söylemek istiyorum ki Futbolcuların özel hayatı normalde bizi ilgilendirmez biz futbolcuları sahadaki performansına göre değerlendirir öyle severiz ama tabiki ICARDI yi o kadar seven büyük bir kitle var iken ICARDI nin ahlaki değerleri olan Türkiye gibi müslüman bir toplumun yaşadığı ülkede böyle şeyler paylaşmasını pek doğru bulmadım. ICARDI ye olan sevgiyi illaki bir yandan azaltmıyor değil. Bence ICARDI bu konuda daha hassas davranmalıydı...

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1
yanıtYanıtla
Turbo Levent:

SEN BİR KADINI DARP ETTİĞİN İÇİN KARAKOLA ÇEKİLEN SIFAT DEĞİLMİSİN ??? SEN NESİN ZIRTOO

63
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Onur kıcalı:

AHLAK HAKKINDA AHKAM KESEN DE HERZAMAN Kİ GİBİ EN AHLAKSIZ İNSAN ; BU HİÇ DEĞİŞMEMİŞTİR ,BATUHAN FUTBOLDAN ÇOK SKANDALLARIYLA KONUŞULAN ADAM AHLAK HAKKINDA YORUM YAPIYOR ŞAKA GİBİ...

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yanıtYanıtla
Bükücü:

Galatasaraylılara bakıyorum hemen Icardi'yi savunuyor. Bu takımlık bir durum değil bu şahsi bir durumdur. Batuhan Karadeniz haklı. Biz Göktürk, Osmanlı, Türkiye geleneğine, örf ve adetlerine dayalı olarak Icardi değil, kim olursa olsun bu ülkenin ahlakını bozanları ülkemizde istemiyoruz.

63
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Veysel null:

Yaw ne ICARDI yi savunması bence sırf Galatasaray lı olduğu için ICARDI yi savunanlar yolunu kaybetmiş adeta GS ye tapan tiplerdir. Ben fanatik bir Galatasaray lı olsam bile ICARDI yi böyle bir konuda eleştiririm. Yemişim Galatasaray ı da futbol u da sırf futbol için ahlaki değerlerimizi yerlere düşürecek kadar düşmedik elhamdülillah

yanıt3
yanıt1
Veysel null:

Ben fanatik bir Galatasaray lı olarak ICARDI nin yaptığı paylaşımı çok yanlış buldum. Ve sırf Galatasaray lı diye ICARDI nin bu paylaşımını savunanlara da Allah akıl fikir versin diyorum. Yemişim GS yi de futbolu da.. Ahlaki değerlerimiz her zaman her şeyden önce gelir. Ahlaki değerlerimiz olmasa futbol takımının ne önemi var..

yanıt32
yanıt3
Veysel null:

Fanatik Galatasaraylı yım ama ICARDI nin bu paylaşımını ben de doğru bulmadım. Sırf GS li olduğu için ICARDI yi savunanlara da Allah akıl fikir versin diyorum. Ulan insanın ahlaki değerinin yanında futbol takımının da GS nin de futbolun da ne önemi var ki..

yanıt6
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