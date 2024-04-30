Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda Başkan Akyüz Yeniden Seçildi
Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin olağan genel kurulunda mevcut başkan Muharrem Akyüz yeniden seçildi. Dernek üyelerinin katıldığı genel kurulda faaliyet, denetleme ve hesap raporları ile tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi. Akyüz, yaptığı konuşmada dernek olarak yapılan çalışmaları anlattı ve derneğin daha da büyütülmesi ve geliştirilmesi için el ele, gönül gönüle çalışacaklarını belirtti.
Tekirdağ Karadeniz İlleri Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Olağan Genel Kurulu'nda mevcut başkan Muharrem Akyüz yeniden seçildi.
Dernek binasında yapılan genel kurula dernek üyeleri katıldı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından faaliyet, denetleme ve hesap raporları ile tahmini bütçe oy birliğiyle kabul edildi.
Tek listeyle gidilen seçimde dernek başkanlığına yeniden Akyüz getirildi.
Akyüz, burada yaptığı konuşmada, dernek olarak yapılan çalışmaları anlattı.
Başkanlık görevini 15 yıldır sürdürdüğünü aktaran Akyüz, "Gece gündüz, kayıtsız şartsız hep beraber çok güzel şeyler yaptık. Yaptığımız faaliyetler, yardımlar, şenlikler Türkiye'de parmakla gösterildi. Bundan sonra da el ele, gönül gönüle hep beraber derneğimizi daha çok büyütmeye ve geliştirmeye devam edeceğiz." dedi.