Kayalıklara Düşen İranlı Yaşam Mücadelesini Kazandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, yürüyüş yaparken kayalıklara düşen ve kurtarma ekiplerince ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Mohsen Jamali, hayati tehlikeyi atlattı.

Bağbaşı Mahallesi Gedikgöğsü mevkisinde, 1 Aralık'ta yürüyüş yaptıkları sırada dengelerini kaybederek kayalık alana düşen, itfaiye, AKUT ve AFAD ekiplerinin 7 saat süren çalışmasıyla mahsur kaldıkları yerden kurtarılan İran uyruklu Mohsen Jamali (27) ile Ramin Cemal'in (30) tedavileri sürüyor.

Özel bir hastanede beyin kanaması şüphesiyle tedaviye alınan, vücudunun çeşitli bölgelerinde kırıklar bulunan Jamali, yoğun bakımda 6 gün süren mücadelenin ardından hayati tehlikeyi atlatarak servise alındı.

Jamali'nin annesi Sayidem ve babası Gholamerza Jamali de bir an olsun oğullarının başından ayrılmadı.

Kaynak ustası Jamali, gazetecilere yaptığı açıklamada, mülteci olarak Türkiye'ye geldikten sonra kente yerleştiklerini söyledi.

Doğa yürüyüşünü sevdiklerini ve arkadaşıyla dağa çıktıkları sırada talihsiz bir kaza geçirdiklerini anlatan Jamali, "Dağda yürüyüş yaparken aninden düştük. Ben ağır yaralandım. Hemen polisi aradım ancak yerimizi bir türlü anlatamadım. Daha sonra arkadaşım üzerindeki ceketi yakarak yerimizi belli etti. Orada öleceğim sandım. Ama ekipler bizi film gibi bir operasyonla kurtararak hayata bağlanmamızı sağladı." diye konuştu.

Jamali, iyileştikten sonra doğa yürüyüşüne tekrar çıkmak istediğini belirtti.

Baba Gholamerza Jamali, oğlunun haberini aldıktan sonra Türkiye'ye geldiğini, kendisinin sağlık durumunun iyiye gitmesinin sevindirici olduğunu ifade etti.

Denizli Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ramin Cemal'in ise birkaç gün içerisinde taburcu edileceği öğrenildi.