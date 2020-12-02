Katar Emiri ile Kushner, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü
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Katar Emiri ile Kushner, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

02.12.2020 16:47 | Son Güncelleme: 02.12.2020 16:47
Katar Emiri ile Kushner, Orta Doğu'daki gelişmeleri görüştü

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ABD Başkanı Donald Trump'ın Başdanışmanı Jared Kushner ile Orta Doğu'daki gelişmeleri ele aldı.

Katar Emirlik Divanından yapılan yazılı açıklamaya göre, Al Sani, resmi temaslarda bulunmak için başkent Doha'ya gelen Kushner'i kabul etti.

Görüşmede başta Orta Doğu'daki gelişmeler olmak üzere bölgesel ve uluslararası meseleleri ele alan ikili, stratejik iş birliğini de masaya yatırdı.

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Açıklamada, görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.

Kushner'in Katar ziyaretinin ardından Suudi Arabistan'a geçmesi bekleniyor. ABD medyasında yer alan haberlere göre Kushner, Suudi Arabistan'ın Neom kentinde Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir araya gelecek.

Amerikan medyasında ayrıca, Kushner'in ziyaretinin İran'ın nükleer programının önemli isimlerinden Muhsin Fahrizade'nin suikast sonucu öldürülmesinin hemen ardından gerçekleşmesi dikkati çekerken, Donald Trump yönetiminin görevdeki son haftalarında Suudi-Katar gerginliği ve İsrail'le normalleşme konusunda adımlar atmak istediği yönündeki haberler öne çıkıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez

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