Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da 263 köy yolu ulaşıma kapandı
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Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da 263 köy yolu ulaşıma kapandı

20.01.2021 12:27 | Son Güncelleme: 20.01.2021 12:27
Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da 263 köy yolu ulaşıma kapandı

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da kar nedeniyle 263 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Kastamonu, Sinop, Çorum ve Amasya'da kar nedeniyle 263 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

Çorum'da etkili olan kar yağışının ardından ulaşıma kapanan 11 köy yolunun açılması için çalışmalar sürüyor.

İl Özel İdaresinden alınan bilgiye göre, pazartesi günü etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 220 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışma başlatıldı.

Aralıksız devam eden çalışmalar neticesinde kapalı köy yolu sayısının 11'e indiği, bugün tamamının ulaşıma açılmasının planlandığı bildirildi.

Kastamonu'da 198, Sinop'ta 33, Amasya'da ise 21 köy yolunda ulaşım sağlanamadığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Gücüklüoğlu

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