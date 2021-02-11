Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan işitme engelli kolundan ve bacağından yaralandı

Kastamonu'da ayı saldırısına uğrayan işitme ve konuşma engelli kişi, kaldırıldığı hastanede tedavi edildi.

Pınarbaşı ilçesine bağlı Mirahor köyü İbrahim Çelebi Mahallesi'nde ağabeyi ile yaşayan Satı Baki (49), 6 Şubat'ta kendilerine ait koyunları otlatırken köpeklerin bir inin yanında havlaması üzerine yanlarına gitti.

İnde 2 yavrusu ile gördüğü ayıyı gören Baki, kaçmaya çalışırken saldırıya uğradı.

Aldığı darbelerle yere düşen Baki'nin kolunu ısıran ayı, ayağını da pençeleriyle yaraladı. 3 çoban köpeğinin saldırması sonucu ayı, yavrularını da alarak bölgeden uzaklaştı.

Bacağı ve kolundan aldığı darbelerle yürüyemez hale gelen Baki, cep telefonuyla yengesi Kezban Baki'yi görüntülü arayarak ayının saldırdığını anlatmak için yaralarını gösterdi.

Yaralı adam, dağlık ve ormanlık alanda kendisini kolayca bulmaları için çevreyi de gösterdi.

Kezban Şaban Baki, yardım istediği eski köy muhtarı Şenol Kurt'un aracıyla kayınbiraderinin yanına gitti.

Hastaneye kaldırılan ve yaralarına 15 dikiş atılan Satı Baki, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Kezban Baki, AA muhabirine, kayınbiraderinin koyunları gütmek için dağlık alana gittiğini söyledi.

Kayınbiraderinin bir süre sonra kendisini görüntülü aradığını belirten Baki, "Konuşamadığı için hareketleriyle yaralandığını anlatmaya çalıştı. Yaralarını gösterdi, ayının saldırdığını anlattı. Araba olmadığı için ben de hemen muhtarı aradım. Ormana kadar araçla çıktık. Yerde yatıyordu, acıdan bağırıyordu." dedi.

Eşinin köpeklerden ikisiyle hayvan otlatmaya gittiğini, kayınbiraderinin ise yaraları nedeniyle evde dinlendiği dile getiren Baki, "Köpeklerden biri hayvan otlatmaya gitmedi. Evin önünde onu bekliyor. Kayınbiraderim de zaman zaman dışarı çıkıp köpeği ve kuzuları seviyor." ifadesini kullandı.

"Ayı pençesinden kurtulan nadir olur"

Eski köy muhtarı Şenol Kurt ise Satı Baki'nin mahallesinin kendilerine 2 kilometre uzakta olduğunu belirtti.

Yanına gittiklerinde ayının Satı Baki'yi bileğinden ısırdığını, pençeleriyle bacağını yaraladığını gördüklerine işaret eden Kurt, "Satı yerde yatıyordu ve çok korkmuştu. Kan kaybı vardı, yaralarını sarıp tampon yaptık. Ambulansı arayıp arabanın olduğu yere kadar indirdik. Arabayla yola çıktık. Bir süre gittikten sonra ambulansla karşılaştık. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 15 dikiş atıldı. Şimdi evinde dinleniyor." diye konuştu.

Satı Baki'nin ayıdan kurtulmasının mucize olduğunu vurgulayan Kurt, şunları kaydetti:

"Bölgede geçmiş yıllarda da buna bezer şeyler olmuştu. Ayı pençesinden kurtulan nadir olur. Satı'nın kurtulması çok büyük mucize. Telefonu alalı daha 20 gün olmuş, yeni kullanmayı öğrendi. Konuşamıyor, yapabileceği tek şey görüntülü araması. Otlatma yaptığı yer çok dağlık. Telefonla yerini göstermese bulamazdık. Akıllı telefonla arayıp yerini göstermesi çok akıllıca bir hareket. Bize ulaşamasaydı kan kaybından hayatını kaybedebilirdi."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Alantor