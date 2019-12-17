Kaspersky veri güvenliği için mücevher tasarımcısıyla iş birliği yaptı

17.12.2019 12:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 12:34

Kaspersky, Stockholm merkezli bir 3D aksesuar tasarımcısıyla iş birliği yaparak teknoloji ve sanatı bir araya getiren bir mücevher yaptı.

Kaspersky'nin arıştırmasına göre biyometrik veriler ele geçirilme riski taşıyor. Araştırmaya göre, biyometrik verileri işleyip saklayan sistemlere yönelik siber tehditler incelendiğinde çeşitli zararlı yazılımların (uzaktan erişim Truva atları, fidye yazılımları, bankacılık Truva atları vb.) bu sistemlere sıkça sızmaya çalıştığı tespit edildi. Yalnızca 2019'un 3'üncü çeyreğinde bu tür sistemlerin yüzde 37'si böyle tehditlerle en az bir kez karşı karşıya geldi.

Benjamin Waye adlı 3D aksesuar tasarımcısı ve Archetype adlı bir yaratıcı ajansla iş birliği yapan Kaspersky, kimlik doğrulamada kullanılabilecek yapay bir parmak izine sahip özel bir yüzük geliştirdi.

Yüzüğün tasarımını yapan 3D aksesuar tasarımcısı Benjamin Waye, "Sanat ve teknolojiyi bir araya getiren bu yüzük, takan kişinin vizyoner görüşüyle fark yaratmasını sağlıyor. Mücevher takma alışkanlıklarımıza yeni bir yaklaşım getiriyor. Bu çok daha pratik bir kullanım şekli. Yüzük yalnızca güzel görünmekle kalmıyor aynı zamanda modern yaşamımızdaki önemli bir sorunu çözmeye de yardımcı oluyor. Her şeyin kopyalanabildiği bir dünyada eşsizliğimizi korumaya yardım ediyor." dedi.



Global Araştırma ve Analiz Ekibi Avrupa Direktörü Marco Preuss, "Bu yüzük biyometrik ile ilgili mevcut sorunlara olası bir çözüm getirse de bunun kesin bir çözüm olduğunu söyleyemeyiz. Gerçek çözüm ancak insanların kimliklerini korumayı garanti eden önlemler ve teknolojilerle elde edilebilir. Bu tür bir çözüm henüz geliştirilmedi ve dürüst olmak gerekirse biyometrik verilerin güvenliği ile ilgili mevcut durum olması gerektiği seviyede değil. Bu teknolojilerin giderek yaygınlaşmasıyla birlikte, bu alanda faaliyet gösteren sektörlerin kendi aralarında iş birliği yaparak verinin koruma altına alınmasını sağlaması büyük önem taşıyor." dedi.

Şirketten yapılan açıklamada ayrıca şu ifadelere yer verildi:

"Kaspersky mevcut siber güvenlik anlayışının çok farklı bir yaklaşımı benimsemesi gerektiğine inanıyor. 'Siber güvenlik' anlayışından 'siber bağışıklık' yaklaşımına geçerek sistemlerin güvenli olacak şekilde geliştirilmesi ve ek güvenlik çözümlerine ihtiyaç duyulmadan çalışabilmesi gerekiyor. Kaspersky bu gelecek vizyonu kapsamında teknolojilerin siber bağışıklığa sahip olması için Kaspersky Secure OS'i geliştiriyor."

Kaynak: AA