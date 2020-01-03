Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı
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Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı

Kasım Süleymani'ye yönelik hava saldırısının görüntüleri yayımlandı

03.01.2020 08:39 | Son Güncelleme: 03.01.2020 08:39
Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi başkan yardımcısına yönelik saldırının görüntüleri yayımlandı

Irak'ın başkenti Bağdat'ta havaalanına düzenlenen füze saldırısında Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı ve İran yanlısı 'nin Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis öldürüldü.


Irak hükümetine bağlı Güvenlik Medya Ağı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Bağdat Havalimanı'na 3 adet Katyuşa füzesiyle saldırı düzenlendiği doğrulandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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