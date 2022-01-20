Kartal'da silahlı saldırıya uğrayan hemşire yaşamını yitirdi

BAĞCILAR, İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Kartal ilçesinde çalıştığı sağlık merkezinde silahlı saldırıya uğrayan hemşire Ömür Erez (33) hayatını kaybederken, şüpheli Rahmi U. yakalandı.

Topselvi Mahallesi Kartal 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezinde görevli hemşire Ömür Erez, şüpheli Rahmi U. ile kapının önünde bir süre konuştuktan sonra içeriye girdi.

Daha sonra şüpheli Rahmi U. da hemşirenin arkasından girdiği sağlık merkezinde Erez'e silahla ateş ettikten sonra kaçtı.

Ağır yaralanan Erez, olay yerine gelen sağlık ekiplerince Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesine kaldırıldı. Hemşire Erez, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Valiliğin açıklaması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün saat 13.45 sıralarında Kartal Yunus Mahallesi Topselvi 10 No'lu Aile Sağlığı Merkezine gelen şüphelinin silahla ateş ederek yaraladığı hemşirenin hayatını kaybettiği hatırlatıldı.

Firari şüphelinin yakalanmasına yönelik geniş çaplı soruşturma başlatıldığı belirtilen açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'kasten yaralama, tehdit, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, evrakta sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir. Hemşire personelimize Allah'tan rahmet, kederli ailesi ve sağlık camiamıza başsağlığı diliyoruz." ifadesi kullanıldı.

Şüpheli, Bağcılar'da yakalandı

Şüpheli Rahmi U, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu Bağcılar'da bir adreste yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine götürüldü.

Rahmi U'nun emniyetteki ilk ifadesinde, hemşire Ömür Erez ile iki yıl önce internet üzerinden tanıştıklarını ve bir yıl önce de ayrıldıklarını söylediği öğrenildi.

Sorgusunda, ayrılmadan önceki dönemde Ömür Erez'e bir miktar borç para verdiğini, geri istediğinde de alamadığını iddia eden Rahmi U'nun, arkadaşı Musa T. ile kiraladığı otomobille İstanbul'a geldiğini ve cinayeti bu nedenle işlediğini anlattığı kaydedildi.

Cinayet Büro Amirliğinde sorgusu devam eden şüphelinin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.