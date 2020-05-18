Karşıyaka Sportif Direktörü Güneş: Belirsizlikler ortadan kalkmalı Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınıyla duran alt liglerin tekrar başlangıç tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasıyla antrenmanları durdurup beklemeye geçen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) koronavirüs salgınıyla duran alt liglerin tekrar başlangıç tarihini 18 Temmuz olarak açıklamasıyla antrenmanları durdurup beklemeye geçen TFF 3'üncü Lig temsilcisi Karşıyaka'da sportif direktör Atilla Güneş, belirsizliklerin ortadan kalkması gerektiğini söyledi.

Kulübün sosyal medya sayfalarında canlı yayına katılan Güneş, "Böyle bir durumu kimse beklemiyordu. Takım içinde küçük gribal enfeksiyonlar geçirenler oldu, o bile korku yarattı. Ne kadar tedbir alsanız da bugün Beşiktaş, Büyükşehir Belediyesi Erzurumspor gibi takımlarda vaka çıkıyor. Ligler oynansın diyorum ama bu şartlarda oynamak çok zor. Alt liglerde büyük sıkıntılar var. Karşıyaka olarak tesis imkanlarıyla ligimizde pandemiyle ilgili TFF'nin yolladığı protokolü en iyi uygulayabilecek kulüp biziz. Tesislerimizi tepeden tırnağa 4-5 kez temizlettirdik. Her yere panolar asıp dezenfektan koyduk. Ancak ligde soyunma odası olmayan, konteynerde soyunan takımlar var" diye konuştu.

"DEPLASMANA GİTTİĞİMİZDE NE OLACAĞI BELİRSİZ""Bizim tesislerimiz, iç saha maçlarımızı oynadığımız Atatürk Stadı, TFF Sağlık Kurulu'nun Futbola Dönüş Protokolü'nü uygulamaya uygun ama deplasmana gittiğimizde ne olacağı belirsiz" diyen Güneş, "Play-Off'un içindeyiz. Ben Play-Off'a kalıp buradan hedefimize ulaşacağımıza inanıyorum. Her türlü hazırlıkları yapıp ondan sonra çıkacak kararı bekleyeceğiz. Tekrar aksi bir karar çıkmazsa 5 veya 8 Haziran'da antrenmanlara yeniden başlayacağız. 18 Temmuz deniliyor ama o tarihte 40 derece sıcaklıkta maçların nasıl oynanacağı düşünülmüyor. Cizre'ye, Fethiye'ye gidecek takımlar nasıl oynayacak, ışıklandırması olmayan statlarda nasıl oynanacak belirsiz. Bütün takım oynamak istiyor. Bir ivme yakaladık. Oynamaya devam edip takımımızı layık olduğu yere ulaştırmak istiyoruz ama örnek alınan Almanya'daki şartlarla Türkiye'dekiler aynı değil. Orada bir amatör kulübün şartları bizim 1'inci Lig takımlarından iyi. Sonuçta karar kesinleşip ligler oynanacakca biz her şekilde çıkıp oynayacağız" dedi.STAT KANAYAN YARA

Karşıyaka taraftarının yıllardır en muzdarip olduğu konunun stat olduğunu belirten Atilla Güneş, "Stadının temeli en önce atılan ve en mağdur olan biziz. Stadımızın yapılması önceliğimiz. İç saha maçlarımızı oynadığımız Atatürk Stadı'nda taraftarımızla aramızda sosyal mesafe oluyor. Yeni sezonda kullanmaya başlayacağımız Bornava Stadı kısa vadede bize olumlu katkı sağlayacak" şeklinde konuştu.

Kaynak: DHA