Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı
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Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

08.11.2020 11:48 | Son Güncelleme: 08.11.2020 11:53

Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.

Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı
Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı
Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı
Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci

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