Kars'ta yüksek kesimler karla kaplandı

Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kars'ta etkili olan yağış nedeniyle yüksek kesimler beyaza büründü.

Kentte dün başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışını nedeniyle yüksek kesimler beyaz örtüyle kaplandı.

Bölgede hava sıcaklığı gece sıfırın altında 3 dereceye kadar düştü.

Sarıkamış ilçesindeki Cıbıltepe Kayak merkezinin zirvesi, 3 bin 180 rakımlı Allahuekber Dağları, 2 bin 800 rakımlı Sarıkamış Süphan Dağı ile Ağbaba Dağları da beyaza büründü.

Bazı vatandaşlarda sonbahar manzaraları içinde yürüyüş gerçekleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Demirci