Kars'ta Yerli Silahlarla Tatbikat

Kars'ta, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) zorlu kış şartlarında gerçekleştirilen Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı'nda, etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatların denemesi yapıldı.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kars'ta 21-22 Şubat'ta 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı Bölük Timi Tam Birlik Atışlı Arazi Tatbikatı düzenlendi.

Şehit Astsubay Kıdemli Üstçavuş İlhan Hamlı Atışlı Tatbikat Alanı'ndaki tatbikata, 3'üncü Ordu ve 9'uncu Kolordu 12'nci Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı birlikleri, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Havacılık Komutanlığı unsurları, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Birliklerin, yoğun kar yağışı ve şiddetli soğuklarda muharebe etme imkan ve kabiliyetlerinin test edildiği tatbikatta, TSK'nin sahip olduğu yüksek ve etkili ateş gücü ile envantere yeni giren modern silah ve teçhizatlar denendi.

Tatbikatta, milli imkanlarla üretilen modern ana muharebe tankı Altay ile milli helikopter ATAK da kullanıldı.

Birliklerin, kış şartlarında arazide yerleşme, barınma, giyim, iaşe, ikmal ve bakım gibi temel konular üzerindeki eğitimleriyle beka kabiliyetlerinin geliştirilmesinin hedeflendiği tatbikatta, harbe hazırlık seviyelerinin, sınıf/kuvvetler arası iş birliği ve koordinasyonun en üst seviyede olduğu tespit edildi.