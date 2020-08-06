Kars'ta Laloğlu köyünde uygulanan karantina kaldırıldı
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
06.08.2020 19:07 | Son Güncelleme: 06.08.2020 20:01
Kars'ın Selim ilçesine bağlı Laloğlu köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Laloğlu köyünde, 14 Temmuz'da karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Kaynak: AA