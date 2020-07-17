Kars'ta bir köy karantinaya alındı
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Kars'ta bir köy karantinaya alındı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Kars'ta bir köy karantinaya alındı
17.07.2020 15:49 | Son Güncelleme: 17.07.2020 17:06

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla ilçeye bağlı Karaköse köyünde, karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, Kovid-19 salgınıyla mücadele tedbirleri kapsamında, karantinaya alınan Karaköse köyüne giriş ve çıkışların da durdurulduğu kaydedildi.

Kaynak: AA

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