Kargo şirketi kamyonetiyle drift kamerada (2)
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Kargo şirketi kamyonetiyle drift kamerada (2)

27.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:28
Kargo şirketi kamyonetiyle drift kamerada (2)

SÜRÜCÜ YAKALANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonetle drift yapan sürücünün kimliği belirlendi.

SÜRÜCÜ YAKALANDI

Antalya'nın Kepez ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonetle drift yapan sürücünün kimliği belirlendi. Kepez Polis Merkezi'ne getirilen sürücü M.S. hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER

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