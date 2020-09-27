Kargo şirketi kamyonetiyle drift kamerada (2)
27.09.2020 16:24 | Son Güncelleme: 27.09.2020 16:28
SÜRÜCÜ YAKALANDIAntalya'nın Kepez ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonetle drift yapan sürücünün kimliği belirlendi.
SÜRÜCÜ YAKALANDI
Antalya'nın Kepez ilçesinde, kargo şirketine ait kamyonetle drift yapan sürücünün kimliği belirlendi. Kepez Polis Merkezi'ne getirilen sürücü M.S. hakkında, 'Trafik Güvenliğini Tehlikeye Düşürmek' suçundan adli işlem yapılacağı belirtildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Semih ERSÖZLER