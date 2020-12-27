KARDOFF Başkanı Demir'in acı günü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

KARDOFF Başkanı Demir'in acı günü

27.12.2020 15:30 | Son Güncelleme: 27.12.2020 15:35
KARDOFF Başkanı Demir'in acı günü

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir'in babası hayatını kaybetti.

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir'in babası hayatını kaybetti.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir'in babası, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir'in de kayınpederi Hasan Demir (77) hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşlılık rahatsızlığından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hasan Demir, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Demir'in cenazesi hastane morgundan alınarak Bostanbükü köyü Karşıkaya mahallesine getirildi. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasan Demir aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

KARDOFF Başkanı Demir'in acı günü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Numan Kurtulmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Berk Oktay Merve Dizdar Demet Akalın Farah Zeynep Abdullah
Spor Ali Koç Fatih Terim Ersun Yanal Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Silah Elazığ Deprem İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: KARDOFF Başkanı Demir'in acı günü | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 27.12.2020 15:38:18. #1.15#
title