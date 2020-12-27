KARDOFF Başkanı Demir'in acı günü

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir'in babası hayatını kaybetti.

Karabük-Safranbolu Otomobil ve Doğa Sporları Arama Kurtarma Derneği (KARDOFF) Başkanı Ahmet Demir'in babası hayatını kaybetti.

KARDOFF Başkanı Ahmet Demir'in babası, Çatalzeytin Belediye Başkanı Ahmet Demir'in de kayınpederi Hasan Demir (77) hayatını kaybetti.

Bir süredir yaşlılık rahatsızlığından dolayı Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören Hasan Demir, sabaha karşı hayata gözlerini yumdu.

Demir'in cenazesi hastane morgundan alınarak Bostanbükü köyü Karşıkaya mahallesine getirildi. Burada korona virüs tedbirleri kapsamında öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Hasan Demir aile mezarlığında toprağa verildi. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı