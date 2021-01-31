Kardan kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı
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Kardan kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

31.01.2021 09:23 | Son Güncelleme: 31.01.2021 09:26
Kardan kapanan Sivas-Kayseri kara yolu ulaşıma açıldı

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Sivas-Kayseri kara yolu yeniden ulaşıma açıldı.

Karayolları 16. Bölge Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar ve tipi dolayısıyla Kovalı Kavşağı'ndan itibaren ulaşıma kapanan Sivas-Kayseri kara yolunda araçların geçişine izin verilmeye başlandı.

Kontrollü olarak her iki yönü trafiğe açılan kara yolunda, kar ve tipi zaman zaman etkisini sürdürüyor.

Sivas-Erzincan, Sivas-Tokat ve Sivas-Malatya kara yollarında da yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle zaman zaman ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

Trafik ekipleri, bazı kesimlerinde buzlanma ve sürgün olan kara yollarında sürücülere zincir takmaları uyarısında bulunuyor.

Yollarda kar küreme ve tuzlama çalışmaları da sürüyor.

Bu arada Soğuk Çermik-Doğanşar, Suşehri-Polatderesi-İmranlı ve Şarkışla-Altınyayla-Ulaş bağlantı yolları, kar ve tipi yüzünden ulaşıma kapandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Zafer

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