Karayolları karla mücadeleye hazır - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Karayolları karla mücadeleye hazır

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel
Karayolları karla mücadeleye hazır

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kış sezonu hazırlıklarını tamamlayan Karayolları Kastamonu-İnebolu 152. Şube Şefliği'nde karla mücadele öncesi sezon açılışı törenle yapıldı.

KASTAMONU (İHA) - Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde kış sezonu hazırlıklarını tamamlayan Karayolları Kastamonu-İnebolu 152. Şube Şefliği'nde karla mücadele öncesi sezon açılışı törenle yapıldı.

Karayolları Kastamonu-İnebolu 152. Şube Şefliği'nde karla mücadele öncesi sezon açılışı için tören düzenlendi. Karayolları 152. Şube Şefliği bahçesinde gerçekleşen törene, Kastamonu Karayolları 15. Bölge Müdürü Yüksel Oğuzhan, Müdür Yardımcısı Özer Kaya, Yol İş Sendikası Başkanı Mehmet Çelik, Şube Şefi Selçuk Kısmet, başmühendisler ve şube şefleri katıldı.

Programda, karla mücadele ekiplerinin kazasız bir sezon geçirmeleri için kurban kesimi yapılarak dua edildi. Kurban kesiminin ardından karla mücadelede çalışacak olan personelle birlikte kar mücadelesinde kullanılacak araçların önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. - KASTAMONU

Karayolları karla mücadeleye hazır

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title