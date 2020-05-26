Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan, 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıl dönümü için mesaj
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Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan, 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıl dönümü için mesaj

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Karatay Belediye Başkanı Kılca'dan, 27 Mayıs Darbesi'nin 60. yıl dönümü için mesaj
26.05.2020 18:19 | Son Güncelleme: 26.05.2020 18:19

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, 27 Mayıs Askeri Darbesi'nin 60. yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kılca, mesajında 27 Mayıs'ın demokrasiye, insanlığa ve vicdanlara büyük bir ihanet olduğunu belirtti.

Üzerinden 60 yıl geçmesine rağmen 27 Mayıs Darbesi'nin, vicdanlarda ve Türkiye'nin tarihi belleğinde kuşaklar boyu iyileşmeyecek bir yara bıraktığını vurgulayan Kılca, şunları kaydetti:

"Merhum Başbakan Adnan Menderes, pek çok alanda ülkemize çok kıymetli katkılar sağlamış, özellikle de din ve vicdan özgürlüğü konusunda attığı adımlarla milletimizin gönlünde önemli bir yer edinmiştir. Ancak maalesef bugün ezandan rahatsız olarak camilerimizden saçmasapan müzik yayını yapan zihniyetin temsilcileri, 60 yıl önce de millet iadesini yok sayarak yönetime el koymuş ve ülkenin yöneticilerini tutuklamıştır. Kendinden sonra yeni darbelere de zemin hazırlayan 27 Mayıs, siyasetin de ayarlarını bozmuş ve halktan irade almak yerine, Türk milletine tepeden bakarak ülkemizi her anlamda geri bırakmıştır. Yassıada'daki hukuksuz ve insanlık onurunu yerle bir eden yargılamalar neticesinde de ülkenin yönetimini ele geçiren emperyalizmin maşası zorbalar, merhum Başbakan Adnan Menderes, Fatin Rüştü Zorlu ve Hasan Polatkan'ı şehit etmiştir.

Demokrasi şehidimiz Merhum Başbakan Adnan Menderes ve arkadaşları ise mücadeleleriyle milletimiz tarafından her zaman hayırla yad edilecektir. Bilinmelidir ki Anadolu topraklarında bu aziz milletin hak, adalet, milli ve manevi değerlerine kasteden zihniyet her zaman kaybetmeye mahkumdur.Bu duygu ve düşüncelerle, türlü hakaretlere maruz kalarak idam edilen ezan ve demokrasi şehidi merhum Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ı rahmetle anıyor, böyle acıların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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