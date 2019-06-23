Karamollaoğlu'ndan seçim değerlendirmesi
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir.
Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır." ifadesini kullandı.
Karamollaoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine ilişkin "Milletimizin iradesi tecelli etmiştir. Bize düşen bu karara saygı duymaktır. Bu sebeple İstanbul seçimlerinin milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını temenni ediyor, sandıktan çıkan sonucun 82 milyonun kardeşliğinin pekişmesine vesile olmasını diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Kaynak: AA
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