Karadeniz'in organik pazarına ilgi

03.12.2019 11:02 | Son Güncelleme: 03.12.2019 11:03

SAMSUN'un Bafra ilçesine bağlı Sürmeli'de organik tarım yapan köylüler, ürünlerini, meydanda kurdukları pazarda satıyor. Organik ürünlerin satıldığı pazardan, bölge sakinleri ile çevre il ve ilçelerden gelenler alışveriş yapıyor.

Bafra'nın Sürmeli köyünde, 2013 yılında organik tarıma geçildi. Topraklarında verimi artan köylüler, meyve, sebze ile süt ve süt ürünleri üreterek, hafta sonları kurulan pazarda satıyor. Karadeniz Bölgesi'nde organik ürünlerin satıldığı tek pazara, bölge sakinleri de ilgi gösteriyor. Samsun ve çevre ilçelerden köye gelenler, organik ürünlerden satın alıyor.

Sürmeli köyündeki organik pazarın kurucusu Süleyman Özata, 2013'te 17 kadınla organik tarım yapmaya başladıklarını belirterek, "Gelecek nesillere yenilebilir, içilebilir, iklim şartlarına uygun, toprak altı ve toprak üstü ürünler yetiştirmek için yola çıktık. O günden bugüne Türkiye'nin sayılı organik köylerindeniz. Karadeniz Bölgesi'nde ise tek organik köy ve organik pazarız. Eko tarım ve eko turizm noktasında karar kıldık ve bu vesileyle bir araya geldik. Şimdi 7 çevre köyüyle bunu gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Büyük bir iş ve uğraş içindeyiz. Köy halkı olarak hep birlikteyiz, güç birliği yaptık. Emeğimiz ve alın terimizle atadan gelme çiftçilik, hayvancılık üretimini yine ata tohumlarıyla yapmaya çalışıyoruz" dedi.Pazarda satış yapan köylüler ise tüm ürünlerin organik olduğunu, tarladan toplayıp, pazara getirdiklerini söyledi. Sürmeli Köyü Kalkındırma Derneği Başkanı Aşire Yılmaz, organik tarımda iddialı olduklarını belirterek, her pazar yoğun gördüklerini belirtti.

Pazarda alışveriş yapanlar da organik ürün bulmanın artık çok zor olduğunu, bu nedenle her hafta Sürmeli köyüne geldiklerini ve alışveriş yaptıklarını dile getirdi.

Kaynak: DHA