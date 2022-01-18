Karabük'ten kısa kısa

SAFRANBOLU, KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi, kentte aralıklara devam eden kar yağışına ilişkin çalışmalarına hız verdi.

Belediye ekipleri, kar yağışının ardından ana arterler ve sokak aralarının trafiğe açık tutulması ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için 2 greyder, 3 kar küreme ve 10 tuzlama aracıyla küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor.

Karla mücadele çalışmalarının etkin bir şekilde devam ettiğini belirten Karabük Belediye Başkanı Rafet Vergili, "Ekiplerimiz geceli gündüzlü çalışmalarına durmaksızın devam ediyor. Karla mücadele kapsamında ilk olarak hastane bölgeleri, okullar bölgesi ve otobüs güzergah yollarının ardından bütün mahallelerde Karabük Belediyesi olarak, halkımızın mağdur olmaması için karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülmektedir." ifadesini kullandı.

Safranbolu Belediye Başkanı Köse'den karla mücadele ekiplerine destek

Yoğun kar yağışının etkili olduğu Safranbolu'da Belediye Başkanı Elif Köse, ekiplerinin saha çalışmalarını yerinde inceledi.

Köse, yaptığı açıklamada, "Belediyemizin tüm araçları ve imkanlarını seferber etmiş durumdayız. Araçlarımızın tamamı mahallelerimizde çalışıyor. Yol açılırken kar yağışının devam etmesi nedeniyle yollar yeniden karla kaplanıyor. Personelimiz, Safranboluluların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için ilçe genelinde aralıksız olarak çalışmaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Belediye Başkanı Köse, son durumla ilgili bilgi aldığı çalışanlara kolaylıklar diledikten sonra alandan ayrıldı.