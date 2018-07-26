Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ağca Çorum'a Atandı

Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, hakim ve savcıların görev yerinin değiştirilmesini içeren kararname ile Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına atandı.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) kararnamesi ile görev yeri değişen hakim ve savcıların isim isim tam listesi belli oldu. HSK Birinci Dairesi 2018 Yılı Ana Kararnameleriyle 3 bin 320 hakim ve savcının görev yerini değiştirdi. Karabük'te ise 1'i Başsavcı olmak üzere 7 hakim ve savcının yeri değişti.

Adli yargı kararnamesine göre, Karabük Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Fatih Ağca, Çorum Cumhuriyet Başsavcılığına atanırken, Karabük'ün yeni Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Patlak oldu. Karabük Cumhuriyet Savcıları Fahri Ersoy Malatya Cumhuriyet Savcılığına, Fatih Pehlivan Ankara Cumhuriyet Savcılığına, Ali Şener İstanbul Cumhuriyet Savcılığına, Yenice Cumhuriyet Savcıları Ercan Çakır Bingöl Cumhuriyet Savcılığına, Çağlar Delikaya Bitlis Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Ataması yapılan savcıların yerine Altınözü(Hatay) Cumhuriyet Savcısı İbrahim Arslan, Selim(Kars) Cumhuriyet Savcısı Oğuzhan Koç ve Yahya Dönergöz Karabük Cumhuriyet Savcılığına atandı.

Karabük Hakimleri İbrahim Özgüngör Diyarbakır Hakimliğine atanırken, Baykan(Siirt) Hakimi Harun Reşit Dikmener, Mazıdağı(Mardin) Hakimi Hamza Alperen, Birecik(Şanlıurfa) Hakimi Cuma Gündüz ve Yahyalı(Kayseri) Hakimi Ayşe İrem Yılmaz Karabük Hakimliğine atandı. - KARABÜK