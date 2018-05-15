Kara Yollarındaki Geçiş İhlalini Yüzde 60 İndiren Düzenleme, Meclis'te Kabul Edildi

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, kara yollarında geçiş ihlaline ilişkin para cezalarına yüzde 60 oranında indirim getiren düzenlemenin de bulunduğu kanun teklifini kabul etti. Teklife göre, tüm otoyollar ile erişme kontrolünün uygulandığı karayollarında geçiş ücreti ödemeden çıkış yapan araç sahiplerine, geçiş ücreti ödemeden giriş çıkış yaptığı mesafeye ait geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezası 4 katına indirilecek.

ÖNCEKİ CEZALARDA DA İNDİRİM UYGULANACAK

İhlalli geçiş yapan yabancı plakalı araçların 15 gün içinde ülkeyi terk etmeleri halinde, 15 günlük ödeme süresi geçtikten sonra yapılacak çıkışlarda geçiş ücreti ile birlikte idari para cezası ve para cezaları tahsil edilebilecek.

Bu düzenleme, kanun yürürlüğe girmeden önce uygulanan söz konusu cezalar için de geçerli olacak. Araç sahiplerine tahakkuk ettirilen, ancak düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle tahsilatı yapılmayan para cezaları hakkında ise uygulanmayacak.

AVRASYA TÜNELİ'NDEN GEÇİŞLERİ DE KAPSAYACAK

AK Parti'nin kabul edilen önergesiyle, "geçiş ücreti ödemeden otoyollardan geçenlere, geçiş ücretinin 10 katı tutarında uygulanan idari para cezasının 4 katına indirilmesi" hükmü, Avrasya Tüneli'nden geçişleri de kapsayacak.