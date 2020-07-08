Kapıkule'de on binlerce kaçak ticari eşya ele geçirildi Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 35 bin adet kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Kapıkule Gümrük Kapısı'nda gerçekleştirilen operasyonlarda yaklaşık 35 bin adet kaçak ticari eşya ele geçirildi.

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünde görevli muhafaza memurlarınca Ticaret Bakanlığının kullanımındaki bilgi sistemleri üzerinden Kapıkule Gümrük Kapısı'na yurt dışından gelecek araçlar mercek altına alındı. Gerçekleştirilen risk analizi çalışması neticesinde koli bandı yükü ile geleceği beyan edilen Türk plakalı bir tır riskli bulundu ve kaçakçılık ihtimaline karşı gümrük sahasındaki ekipler uyarıldı. Edirne Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince şüpheli tırın gümrük sahasına gelmesi ile operasyon için düğmeye basıldı. Tır önce X-ray taramasına sevk edildi, sonra da arama hangarına alınarak arandı. Yapılan aramada tırın dorsesinin yalnızca üst tarafında bulunan kolilerin ekipleri yanıltmak için yasal yük yani koli bandı ile doldurulduğu ancak diğer kolilerin beyan edilmeyerek gümrük vergileri ödenmeksizin yurda sokulmak istenen binlerce cüzdan ile dolu olduğu tespit edildi. Ele geçirilen 31 bin 100 adet cüzdana el konurken, sorumlular hakkında adli tahkikat başlatıldı.

İkinci operasyonda ise, emniyet birimlerine gelen bir ihbar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ile paylaşıldı. İhbara konu araç için Kara Kapıları Taşıt Takip Programı'na kayıt girildi. Şüpheli tırın gümrük kapısına gelmesinin hemen ardından sistemin uyarı vermesi ile kolluk birimleri harekete geçti. Tır, X-ray taramasına alındı ve araçta bulunan valizlerde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Emniyet birimlerince ortaklaşa gerçekleştirilen operasyon neticesinde 720 adet son teknoloji ürünü cep telefonunun yasa dışı yollardan Türkiye'ye sokulması engellendi. Benzer bir operasyonda ise kabin dolap kontrolü yapılan bir tırda 419 adet son teknoloji ürünü cep telefonu ve 25 şişe alkollü içki ele geçirildi.

Söz konusu yakalamaların ardından Gümrük Muhafaza ekiplerince gerçekleştirilen bir başka operasyonda, bir tırda gizlenen sustalı bıçaklar Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkatinden kaçmadı. Tırda yapılan aramalar sonucu tespit edilen muhtelif bölümlerde toplam 93 adet sustalı çakı ve bıçak ele geçirildi.

Gümrük Muhafaza personelince üst üste gerçekleştirilen başarılı operasyonların sonuncusunda gümrük kapısına gelen bir tırın kabin kontrolü yapıldığı sırada kabinde bulunan bir koli kontrolü yapan memurun dikkatini çekti. Bunun üzerine açılarak aranan kolinin içerisinde 380 adet elektronik sigara seti ele geçirildi.

Kapıkule Gümrük Kapısı'nda Gümrük Muhafaza ekiplerince kısa aralıklarla gerçekleştirilen operasyonlarda piyasa değeri 3 milyon lira olan yaklaşık 35 bin adet ticari eşyaya el konulurken, sorumlular hakkında soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA