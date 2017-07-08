Kapadokya'da Çinli Sanatçılardan Konser

Çinli sanatçılar Nevşehir'in Uçhisar beldesinde konser verdi.



Uçhisar Belediyesi ve Nevşehir Kültür Turizm İl Müdürlüğünün organizasyonuyla Nevşehir'e davet edilen Çinli enstrüman sanatçıları, Uçhisar meydanındaki halk konserine katıldı.



Peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla bezeli vadileriyle ünlü turizm beldesi Uçhisar'a Çin'in Zhuhai kentinden gelen Zhuhai Guqin Derneği sanatçıları, sahnede performanslarını sergiledi.



Çin kültüründe önemli yere sahip tütsü düzenleme gösterisiyle başlayan konserde sanatçılar, kağıtlara yaptıkları Çince koreografi ile dostluk mesajı verdi. Bu çalışmayı Belediye Başkanı Ali Karaslan'a da hediye eden sanatçılar, daha sonra ülkelerine özgü enstrümanlarla dinleti sundu.



Turistler ile belde halkının ilgiyle izlediği konser yaklaşık 1 saat sürdü.