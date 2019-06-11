Kamyon kasasında tehlikeli yolculuk
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı.
KOCAELİ'nin Kartepe ilçesinde, ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler görenleri şaşırttı. Eşyaların üzerinde bulunan kişilerin tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
TEM yolunun Kocaeli- Kartepe mevkiinde Ankara yönüne giden 61 LJ 311 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasındaki yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 120 kilometre hızla giden ve hatalı sollama yapan kamyonetin arkasında Bolu'ya ilerleyen Mahmut Alan, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alan, kamyonun kasasında bulunanların canlarını hiçe saymalarına tepki gösterdi.
- Kocaeli
TEM yolunun Kocaeli- Kartepe mevkiinde Ankara yönüne giden 61 LJ 311 plakalı ev eşyası yüklü kamyonun kasasında yolculuk edenler, görenleri şaşkına çevirdi. Kamyonun kasasındaki yatakların üzerinde bulunan kişiler, tehlikeye aldırış etmeden yolculuk etti. Yaklaşık 120 kilometre hızla giden ve hatalı sollama yapan kamyonetin arkasında Bolu'ya ilerleyen Mahmut Alan, tehlikeli yolculuğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alan, kamyonun kasasında bulunanların canlarını hiçe saymalarına tepki gösterdi.
- Kocaeli
Kaynak: DHA
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