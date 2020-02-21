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Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan varlık kiralama şirketi kuruluşuna ilişkin açıklama Açıklaması

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin kuruluşunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirileceğini bildirdi.

21.02.2020 18:36 | Son Güncelleme: 21.02.2020 18:36
Kalkınma ve Yatırım Bankası'ndan varlık kiralama şirketi kuruluşuna ilişkin açıklama Açıklaması

Kalkınma ve Yatırım Bankası AŞ, Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin kuruluşunun Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ve (SPK) onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirileceğini bildirdi.

Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası'nın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Bankamız Yönetim Kurulu kararı ile kurulması kararlaştırılan Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama AŞ'nin kuruluşu BDDK ve SPK onaylarının alınmasını müteakiben gerçekleştirilecektir." denildi.

Kaynak: AA
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