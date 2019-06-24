Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.
Kaynak: AA
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