Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı

Kahvehaneci ile müşteriler arasında kavga: 2 yaralı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde kahvehanede çıkan kavgada 2 kişi yaralandı, 7 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA
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