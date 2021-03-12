Kahta'da şiddetli rüzgar duvar yıktı
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Kahta'da şiddetli rüzgar duvar yıktı

12.03.2021 16:34 | Son Güncelleme: 12.03.2021 16:39
Kahta'da şiddetli rüzgar duvar yıktı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir evin bahçe duvarı yıkıldı.

Olay öğleden sonra Gazi Mahallesi mezarlık yolu üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Abuzer Erdal' a ait olan bahçe duvarı şiddetli rüzgarın etkisiyle yıkıldı. Büyük bir gürültüye neden olan duvarın etrafında kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Kahta Belediyesi, Cuma ve Cumartesi günleri etkili olması beklenen kuvvetli rüzgar ve fırtınanın, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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