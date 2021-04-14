Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi. İlçede akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırarak görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler sisten dolayı zor anlar yaşarken, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. - ADIYAMAN

Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı
Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ziya Selçuk Vladimir Putin Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Burak Deniz Şeyma Subaşı Canan Ergüder
Spor Cenk Tosun Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Altın Dolar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.4.2021 10:15:10. #1.14#

title