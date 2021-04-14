Kahta, 2 haftalık kısıtlamaya sisle uyandı

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde iki haftalık kısmi kapanmanın geçerliği olduğu ilk günde sis etkili oldu.

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde yoğun sis etkili olurken, görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık kısıtlama nedeniyle sokakların boş olmasıyla sadece kısıtlamadan muaf olan sürücüler sisten etkilendi. İlçede akşam saatlerinde başlayan yoğun sis, gece yarısı etkisini artırarak görüş mesafesi yer yer 5 metreye kadar düştü. 2 haftalık sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan sürücüler sisten dolayı zor anlar yaşarken, kısıtlama nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı