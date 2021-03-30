Kahramanmaraş'ta temizlik işçisinin bulduğu ziynet eşyaları polis aracılığıyla sahibine teslim edildi
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Kahramanmaraş'ta temizlik işçisinin bulduğu ziynet eşyaları polis aracılığıyla sahibine teslim edildi

Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün - Haberler | Güncel
Kahramanmaraş'ta temizlik işçisinin bulduğu ziynet eşyaları polis aracılığıyla sahibine teslim edildi

Kahramanmaraş'ta, temizlik işçisinin bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyası polis aracılığıyla sahibine teslim edildi.

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Kahramanmaraş'ta, temizlik işçisinin bulduğu yüklü miktardaki ziynet eşyası polis aracılığıyla sahibine teslim edildi.

Dulkadiroğlu Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü bünyesinde görev yapan Metin Çayır, bir süre önce İsmetpaşa Mahallesi'nde temizlik yaparken cüzdan buldu.

Cüzdanı kontrol eden Çayır, içinde yüklü miktarda ziynet eşyası olduğunu fark edince durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis ekipleri, cüzdanını kaybeden kişiyi tespit ederek ziynet eşyalarını teslim etti.

Dulkadiroğlu Belediye Başkanı Necati Okay, duyarlı davranışından dolayı Çayır'ı tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Tunahan Akgün

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